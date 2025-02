Lanazione.it - Il territorio e il nodo sicurezza. La giunta resta sotto attacco: "Servono più telecamere e agenti"

Ladri e vandali all’opera anche sulle auto. Ieri, in pieno pomeriggio in Cavallaia poco prima del ponte che porta su a Massarella – da quanto abbiamo appreso – , c’è stata l’ennesima rottura del vetro della macchina da parte di ignoti alla ricerca di qualcosa da portare via. Non c’è stato, dunque, solo il colpo alla boutique Soldaini che ha destato clamore e sconcerto. Laa trecentosessanta gradial centro del dibattito politico. Nelle ultime ore si sono registrati anche nuovi abbandoni di rifiuti. "La situazione dellae dell’ordine pubblico a Fucecchio e nelle frazioni non è affrontata con misure adeguate. Occorrono interventi immediati quali il rafforzamento dei controlli della polizia municipale, a supporto dell’azione dei carabinieri e della polizia – dice Forza Italia in una nota – a cui far effettuare controlli amministrativi sulle residenze, verifiche degli immobili abbandonati o in disuso; far eseguire anche ordinanze di sgombero di quelli occupati, adozione di Daspo urbano contro soggetti molesti".