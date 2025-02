Ilfattoquotidiano.it - “Il tartufo bianco sta scomparendo”, il settore è a rischio per il cambiamento climatico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La stagione 2024-2025 delsi è chiusa con un bilancio drammatico. Per trovare un’annata così deludente bisogna tornare al 1984. “Noi tartufai siamo disperati” dichiara Stelvio Casetta come riporta Il Corriere della sera. “Non basta nemmeno il fiuto straordinario del cane per trovare un prodotto che non c’è”. L’andamento della stagione è stato a dir poco anomalo. Inizialmente le abbondanti piogge e i primi freddi avevano lasciato sperare in una raccolta abbondante. Il 12 ottobre, con l’avvio della Fiera internazionale del, i prezzi si attestavano intorno ai 350 euro all’etto, tra i più bassi degli ultimi anni. Poi, però, da metà novembre ilè diventato introvabile e i prezzi sono schizzati alle stelle, superando i 6.000 euro al chilo.“Sentivo dei facili entusiasmi”, ammette Casetta, “ma presto i tartufi sono scomparsi dalle nostre colline”.