Il tamponbox arriva in biblioteca | Ora estendiamolo alle scuole

Contro la discriminazione di genere, è stato installato nelladi San Casciano il dispenser per la distribuzione gratuita di assorbenti. L’iniziativa lanciata e coordinata dalla consigliera comunale Martina Ricci e dalla Consulta dei Giovani, ha visto il sostegno della Festa del Volontariato Sancascianese e sabato scorso c’è stata l’inaugurazione della tampon-box. "Ci auguriamo che il progetto possa estendersi soprattutto nelle", ha detto Gaia Holzinger della Consulta dei Giovani. "Penso in particolar modomedie dove le ragazze si interfacciano per la prima volta con il ciclo mestruale. E sarebbe altrettanto importante dare spazio a specifici percorsi educativi e formativi incentrati sull’educazione sesso-affettiva rivolti sia agli studenti, sia agli adulti".