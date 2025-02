Il suo fidanzato… Fabrizio Corona fa l’annuncio su Jenny Urtis | Bello molto maschio

Leggi su Caffeinamagazine.it

, conosciuta in passato come Giacomo, sembra aver trovato un nuovo amore. La notizia è stata resa pubblica attraverso un racconto di, che ha condiviso dettagli sulla relazione in un podcast, alla presenza della stessa. Sebbene il nome del nuovo fidanzato non sia stato rivelato, sappiamo che si tratta di un imprenditore calabrese, rimasto profondamente colpito da. Secondo, l’uomo è descritto comemacho, con un passato sentimentale esclusivamente eterosessuale.La loro conoscenza è avvenuta sui social, dove lui seguivae apprezzava particolarmente le sue sfilate. Da un semplice interesse virtuale, la loro relazione è presto sbocciata, fino al punto in cui lui ha deciso di presentarla alla sua famiglia. L’incontro con i genitori, stando a quanto raccontato da, sarebbe stato un momento particolarmente divertente.