Il successo il declino e il ritorno I Modà a Sanremo 2025 | La nuova industria non ci piace restiamo coerenti – L’intervista

«Una carriera è divertente se è una montagna russa» e quella deiè certamente tra le più appassionanti della storia recente del nostro pop. Dalla gavetta come band che propone un pop rockeggiante a un disco di diamante fino a tre sold out a San Siro, con Kekko, il cantante, per un periodo l’autore più richiesto sul mercato. Infine il contratto chiuso con l’etichetta Ultrasuoni, che possedeva tre dei cinque maggiori network radiofonici (RTL 102.5, Radio Italia e Radio Dimensione Suono), il che gli consentiva di andare fortissimo in quelli ed essere praticamente invisibili negli altri cinque. Poi il rapporto con Lorenzo Suraci, patron di RTL 102.5, si rompe. «Si sono montati la testa» tuona Suraci dalle pagine di Vanity Fair. DalalSiamo nel novembre del 2018, e lì inizia unche li porta al silenzio, quasi improvviso, per diversi anni, mentre nella musica italiana irrompono di gran carriera prima l’indie e poi il rap, che deviano l’attenzione da un certo pop mainstream, e così anche dal loro lavoro.