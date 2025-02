Velvetgossip.it - Il segreto svelato: Ilaria Galassi e il flirt con Raoul Bova al GF

Leggi su Velvetgossip.it

Nella puntata del 3 febbraio del Grande Fratello,, ex protagonista di “Non è la Rai”, ha sorpreso tutti con una decisione inaspettata: ha scelto di abbandonare il reality show per tornare a casa dal compagno Daniele e dal loro figlio Riccardo. Durante questa intensa serata, il conduttore Alfonso Signorini l’ha chiamata in confessionale per annunciarle che era libera di lasciare il gioco, permettendole di salutare i suoi coinquilini., 48 anni, ha espresso i suoi sentimenti con il pubblico e i compagni d’avventura, affermando: “Amori miei, vi volevo salutare. Ho parlato con il pubblico e Signorini, che mi ha dato la possibilità di lasciare. Ho bisogno di tornare a casa mia. Sono una che nelle dinamiche non ci capisco niente, non mi piace inciuciare e fare. È stata un’esperienza bellissima per me, sono contenta di aver conosciuto tante persone e spero che vinca il migliore.