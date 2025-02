Sport.quotidiano.net - Il ritratto dell’ultimo acquisto. Titolare inamovibile e miglior giocatore della C. I tifosi del Catania infuriati per la cessione

Dal cuoreLombardia al caloreSicilia, per arrivare a un nuovo capitolo sotto la Torre Pendente. La carriera di Alessio Castellini, classe 2003, continua la sua scalata verso l’élite del calcio italiano con il recente trasferimento al Pisa. Un colpo di mercato che ha lasciato l’amarezza tra idel, in Serie C, dove il difensore non era soltanto un punto fermosquadra, ma un vero simbolo, poiché capitano. Autorevole ed elegante anche coi piedi, alto 186 centimetri e anche molto veloce, Castellini ha disputato finora 23 partite in questa stagione segnando un gol. Autorevole ed elegante anche coi piedi, nonché alto 186 centimetri anche molto veloce, Castellini ha disputato finora 23 partite in questa stagione segnando un gol. Può ricoprire vari ruoli, come centrale in una difesa a tre o a quattro, può fare anche il terzino e il quinto e all’occorrenza può giocare anche centrocampista centrale.