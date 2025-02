Quotidiano.net - Il ritorno dell’immunità, la bocciatura di FdI e Lega. E Forza Italia ci ripensa

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 – Il colpo di grazia lo dà a metà pomeriggio Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato: “Non trovo ragioni per modificare il testo vigente dell’articolo 68. I parlamentari hanno già l’insindacabilità delle opinioni espresse, che trovo giusta, se un parlamentare commette un reato comune è giusto, a mio avviso, che ne risponda come qualsiasi altro cittadino. Anzi, sarei per dargli il doppio della pena”. Parla a titolo personale, specifica, però la sua “è una posizione ricorrente” dentro FdI: trattandosi di un fedelissimo di Giorgia Meloni ci vuole poco a immaginare che lo stop aldella vecchia immunità parlamentare sia condiviso. Anche perché a quel punto già da ore, sia pure ufficiosamente, fioccavano smentite e prese di distanza.