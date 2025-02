Sport.quotidiano.net - Il Rimini si prepara alla sfida col Picchio:: "Peccato per il pari"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il prossimo avversario sulla strada dell’Ascoli di Cudini sarà il. I biancorossi nell’ultimo turno andato in scena hanno impattato in casa per 1-1 contro il Perugia. A passare in vantaggio sono stati proprio i romagnoli con il centro assestato da Mattia Fiorini che, in vista del match contro il, ha commentato: "Il gol è stata una bella emozione perché si tratta della prima rete con la maglia del. Lo aspettavo da tanto tempo. Felice per la mia gioia. Un po’ meno per come è finita la partita. Pensiamo giàprossimacontro l’Ascoli.perché abbiamo avuto davvero tante occasioni. Nel secondo tempo abbiamo continuato a creare. Credo che siamo stati sfortunati. Ai punti avremmo sicuramente meritato di vincere. Recentemente non siamo riusciti a vincere, ma non stiamo nemmeno perdendo.