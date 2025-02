Metropolitanmagazine.it - Il regista di ‘Black Phone’ aggiorna sul secondo capitolo: quando arriverà?

Scott Derrickson ha rivelato una direzione inaspettata perPhone 2’, descrivendo il sequel horror come un “film di formazione al liceo“. Parlando con Screen Rant al Sundance Film Festival, ilhato sulla produzione recentemente completata, sottolineando che il realizzare un sequel non è stata una decisione automatica nonostante il successo del primo film. Mentre l’originale Black Phone si concentrava sul protagonista della scuola media Finney (Mason Thames) che scappava da un sadico assassino noto come Grabber (Ethan Hawke), questomento suggerisce una significativa evoluzione nei toni per il franchise che potrebbe rimodellare le aspettative per il sequel.“Non mi sentivo obbligato a fare un sequel. Non era scontato che lo avrei realizzato“, ha spiegato Derrickson.