Il Re di Napoli – Storia e leggenda di Mario Merola su Rai3 con Gigi D’Alessio Nino D’Angelo Marisa Laurito

Il Re didi, in prima visione suil documentario che racconta l’iconico artista partenopeo, con le testimonianze dei figli, diArriva in prima serata su, martedì 4 febbraio alle 21.20, il documentario Il Re didi“, di Massimo Ferrari, scritto dallo stesso regista con Luciano Stella.A parlare dell’iconico artista napoletano ci saranno, tra gli altri,, Maurizio De Giovanni e dei figli Francesco, Roberto, LoredanaLiberamente ispirato all’opera letteraria “solo andata. Il mio lungo viaggio” dicon Geo Nocchetti, edito da Sperling & Kupfer e Rai Eri, è prodotto da Big Sur in collaborazione con Rai Documentari in collaborazione con Mad Entertainment.