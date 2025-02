Ilgiorno.it - Il rapinatore violento. Aveva costretto due donne a barricarsi in auto

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno notificato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 25enne, di origine colombiana, senza fissa dimora già detenuto nel carcere di Monza. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura per i reati di tentata rapina e rapina, commessi entrambi a Seregno a dicembre. Le indagini hanno permesso di ricostruire i due episodi. Nel primo, il 2 dicembre, il colombiano, ubriaco, dopo aver brutalmente picchiato il titolare di un bar che loinvitato a uscire dal proprio locale, perché aggressivo,tentato di rubare a una passante telefono cellulare e borsetta. A causa della resistenza della vittima,colpito la donna con calci e pugni, per poi rinunciare e scappare a mani vuote nel momento in cuivisto avvicinarsi alcune persone, attirate dalle grida della vittima.