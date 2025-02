Sololaroma.it - Il Questore Massucci: “Derby? Tifoserie non mature, ci saranno conseguenze”

Leggi su Sololaroma.it

La sicurezza degli eventi sportivi resta un tema decisamente attuale ancora al giorno d’oggi. All’evento organizzato dall’Associazione Delegati alla Sicurezza al Mancini Park Hotel era presente anche ildi Roma, Roberto, che a margine della manifestazione si è espresso a calciomercato.it, prendendo in considerazione anche quello che è stato ildella Capitale.Queste le sue parole riportate: “La prova di maturità dei tifosi direi che non è stata superata. È andato tutto bene solo grazie a un grande impegno delle forze dell’ordine, ma è il nostro mestiere. Penso sia giusto giocare quando l’organizzatore decide e non decidono le autorità di sicurezza. Lenon hanno mostrato alcuna maturità in questa occasione e si prenderanno le loro. Le valutazioni sulle misure di sicurezza e le decisioni da prendere devono essere sempre fatte su casi specifici, ma in linea di principio gli eventi si devono giocare nella loro sede naturale e con le modalità stabilite da chi organizza”.