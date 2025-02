Calciomercato.it - Il Questore di Roma Massucci: “Derby? Dai tifosi nessuna maturità. E Gravina si sbaglia” | ESCLUSIVO

Il Capo della Questura diha parlato a Calciomercato.it in maniera dura a margine dell’evento organizzato da ANDES sulla sicurezza e accessibilità negli stadiAl Mancini Park Hotel disi è aperta la due giorni, in programma 4 e 5 febbraio, organizzata da ANDES, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza e incentrata su un tema sempre molto attuale nel mondo del calcio, ovvero la sicurezza legata agli eventi sportivi. L’evento, intitolato “protagonisti dei grandi eventi sportivi: le best practice per ottimizzare accessibilità e sicurezza” e moderato dal giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ Fabio Massimo Splendore, ha visto la prestigiosa presenza deldiRoberto, oltre a ospiti di livello nazionale e internazionale. Oltre al presidente di ANDES Ferruccio Taroni, presenti anche Giovanni Spitaleri in qualità di esperto UEFA/Figc in materia di organizzazione e sicurezza negli eventi, Francesco Gianello (Head of Stadium and Facilities Juventus e Presidente ESSMA), il professor Nicola Ferrigni, docente associato del Dipartimento DIKE presso l’Università degli Studi della Tuscia, e il Prefetto Francesco Tagliente, tra i padri fondatori dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.