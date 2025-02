Ilgiorno.it - Il progetto Mind presentato a Mattarella: “Caro presidente, ecco come sarà il parco tecnologico più innovativo d’Italia”

Milano, 4 febbraio 2025 – Ildella Repubblica, Sergio, ha incontrato questa mattina al Quirinale una delegazione di, il Milano Innovation District, il grande distretto di innovazione dell'area di Expo Milano 2015. A illustrare ilin corso di realizzazione, che creerà negli ex spazi dell’Expo il distrettopiù, c’erano l’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Blasio, la rettrice dell’Università Statale Marina Brambilla, Gianmario Veronedi Human Technopole, Alberto Mina,della Fondazione Innovazione e trasferimento(Fitt). Al capo dello Stato sono state illustrate le fasi di attuazione dele il suo attuale avanzamento. ILDELLA REPUBBLICA SERGIO, IGOR DE BLASIO AD AREXPO, MARINA BRAMBILLA RETTRICE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO STATALE Soddisfazione “è ununico in Italia – dice l’ad di Arexpo Igor De Blasio – che dimostrail nostro Paese sia in grado di affrontare e vincere sfide complesse quando esiste una collaborazione virtuosa tra istituzioni di tutti i livelli, università, ricerca e imprese private.