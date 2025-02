Lanazione.it - Il prof Givone e il fine vita: "La dignità della morte è libertà fondamentale"

In attesa che i partiti di maggioranza incontrino i vescovi, si polarizzano le posizioni sulla legge sul suicidio assistito. In teoria, fra il 10 e l’11 febbraio, il Consiglio regionale dovrebbe discutere il testo. E, in caso di approvazione, la Toscana sarebbe la prima, in Italia, a legiferare sul tema. Ma il dibattito potrebbe slittare di nuovo, viste le perplessità di tanti consiglieri e la richiesta di apondimento di Forza Italia. Il capogruppo Marco Stella ha presentato ieri un’istanza di richiesta di un parere preventivo al Collegio regionale di garanzia statutaria che, se andrà avanti, potrebbe richiedere 2/3 settimane. "Siamo certi – ha detto - che questi temi sono di competenza nazionale e che non spetta alle Regioni legiferare. La sentenzaCorte costituzionale 242/2019 ha solo circoscritto un perimetro in cui l’aiuto al suicidio potrebbe non essere sanzionabile con la reclusione.