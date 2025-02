Ilfattoquotidiano.it - Il Ponte sullo Stretto entrerà nella storia dell’ingegneria civile?

Alcune grandi opere d’ingegneriaseguono una traccia mitica. Prime tra tutti, i ponti; cari soprattutto a chi aspira alla tiara pontificia, dal latino pontis fac?re, costruire ponti (Fig. 1). E “costruire ponti, non muri” è un tema ricorrente nei discorsi dei papi, Francesco compreso, per sottolineare la solidarietà e la inclusione piuttosto che la divisione. Non sono pochi, però, i ponti vissuti solo nel mondo dei sogni, grandi opere d’ingegneria fantastica mai tradotte in realtà.La selezione del consorzio Euro Tunnel avvenne scartando altre proposte in gara per l’attraversamento del Canale della Manica, progetti assai diversi tra loro. Per esempio, Channel Expressway prevedeva quattro gallerie parallele. Il consorzio Euro Route, invece, aveva fatto una proposta architettonica e ingegneristica da fantascienza.