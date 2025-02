Iltempo.it - Il Piper festeggia 60 anni

Tutto pronto per la festa dello storico locale romano. Fondato da Giancarlo Bornigia, Alberigo Crocetta e Piergaetano Tornielli il 17 Febbraio 1965 ildiventa ben presto un ritrovo di tendenza. Sono glidi artisti straodinari, che diverranno poi i più acclamati, dai Rolling Stones agli Who passando per i Pink Floyd questi solo alcuni dei concerti a marchio. Tra gli altri, partirono da qui artisti del calibro di Patty Pravo, Caterina Caselli, i Rokes e gli Equipe 84. L' avvio della serata in programma il 17 Febbraio a partire dalle ore 21 è stato affidato agli Anima di Roma, poi la presentazione del libro “Club” di Corrado Rizza, a seguire live set a cura del Maestro Alberto Laurenti, poi tutti in pista per ballare con i migliori dj di sempre in collaborazione con Dimensione Suono Roma.