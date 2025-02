Ilrestodelcarlino.it - “Il piano Marshall del comparto idrico”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 4 febbraio 2025 – Il tema della diga di Vetto è tornato prepotentemente d’attualità dopo le lamentazioni del centrodestra su presunte spaccature nella maggioranza in Regione, a fortissima trazione Pd. Incrinature, in particolare, da parte di forze ambientaliste come Alleanza Verdi Sinistra che sia per voce di Duilio Cangiari (“la risposta ai bisogni idrici non può venire dai grandi invasi) sia, soprattutto, del consigliere regionale Paolo Burani, presidente della commissione Ambiente (“lo studio di fattibilità che si sta portando avanti, serve per valutare diverse ipotesi progettuali. anche l’opzione zero, ossia la possibilità di non realizzare alcun intervento”) se non una spaccatura hanno evidenziato una divergenza di vedute. Su questo la Lega, a partire dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è andata all’attacco; criticando in particolare l’Autorità di bacino del Po, evidenziando il passato nel Pd del suo segretario, Alessandro Bratti, con piccata replica del medesimo.