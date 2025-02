Lanazione.it - Il piano contro le nuove povertà . Partono gli inserimenti sociali

Leggi su Lanazione.it

Un fantasma si aggira nella società italiana, è quello della, che nel 2024, secondo l’ISTAT, ha interessato 6,2 milioni di individui, il 10,3% della popolazione, in aumento rispetto all’anno precedente. Inflazione, aumento del costo della vita, in particolare dell’energia, effetti della pandemia sul mercato del lavoro: fattori che alimentano una crisi strisciante, quasi invisibile, per questo ancor più insidiosa, che anche una realtà obiettivamente piccola come il Comune di Montepulciano, con gli strumenti di cui dispone, prova a fronteggiare. Lo fa con gli ‘’ ovvero con accordi che permettono a soggetti in difficoltà di prestare la propria opera presso enti, aziende o associazioni, ottenendo un sussidio di assistenza, erogato mensilmente. Un impegno di tre giorni alla settimana, per cinque ore giornaliere, a fronte del quale viene erogata una somma massima di 258 euro, rapportata all’attività effettivamente svolta.