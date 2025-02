Sport.quotidiano.net - Il Perugia post mercato. Con Yabre sistemata la fascia sinistra. Capolavoro in uscita

Un eccellentein, un buonin entrata. Il primo obiettivo, quello di snellire la rosa è stato centrato, in entrata ildi Meluso e Giugliarelli puntava a chiudere operazioni mirate in tutti i reparti e ci è in buona parte riuscito. Anche se purtroppo non è sempre stato fortunato, come nel caso del difensore Davide Riccardi (1996) arrivato a titolo definitivo dal Novara che si è però infortunato dopo un paio di partite a buon livello. A centrocampo è subito arrivato, a inizio, Jeremy Broh (1997) che è arrivato (definitivo) dal Padova. In mezzo al campo è stato preso anche il giovane Joselito (2004) che arriva (definitivo) dal Verona. Nelle ultime ore dihanno firmato per il club biancorosso l’esterno d’attacco Mamadou Kanoute (1993) arrivato con la formula del prestito biennale dal Trapani e l’ultimo giorno diil terzino sinistro Moustapha(2002), che ha firmato un contratto fino al 2027.