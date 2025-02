Linkiesta.it - Il patriottismo finanziario del governo, e l’incredibile silenzio dell’opposizione

Leggi su Linkiesta.it

Altro che «abbiamo una Banca». I “patrioti” che un tempo disprezzavano il denaro e le banche si sono ripuliti e ora bramano i forzieri dell’economia italiana e l’Economist si chiede: «Giorgia Meloni ha grandi ambizioni bancarie, il primo ministro nazionalista italiano riuscirà a concentrare il potere?». Non si vede grande polemica politica da parte delle opposizioni, eppure la questione è molto seria: dietro questa specie di “” c’è il tentativo della destra nazionalista meloniana di piazzarsi alla grande nel sistema bancario e assicurativo creando innanzitutto un terzo polo contro Intesa e Unicredit.Proprio i meloniani che per decenni hanno urlato da populisti di destra contro le banche, ora escogitano piani non proprio chiarissimi per muovere all’assalto del sistema.