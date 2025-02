Ilrestodelcarlino.it - Il parco archeologico apre le porte agli atleti della corsa campestre

Oggi ildi Urbisa sarà il palcoscenicofase provinciale dica leggera, evento sportivo che vedrà la partecipazione di numerosi istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado del Maceratese. L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale, dal Comune, dalla Federazione italiana dica leggera (Fidal) e dall’asd Crazy Sport, con l’obiettivo di promuovere lo sport giovanile e valorizzare le bellezze naturali e storiche del territorio. L’appuntamento si terrà nel cuore deldi Urbs Salvia, cornice speciale per la manifestazione. "Urbisa così, famosa per le sue rovine antiche, si prepara a ospitare centinaia di studenti e famiglie che parteciperanno o assisteranno alla gara dica, unendo così la passione per lo sport alla scoperta del patrimonio culturale locale – dicono dal Comune –.