Il parcheggio di via Fondi Cento posti auto in più | Resterà sempre gratuito

Inaugurato ildi via: "Una delle opere più attese dai cittadini", ha detto il sindaco Marcello Pierucci. Un centinaio digratuiti finalmente a disposizione di Camaiore, del suo centro storico, del commercio e dei turisti. È stato inaugurato domenica scorsa il‘Giulio Moriconi’, primo amministratore socialista dopo la liberazione della città. Atteso da decenni, rappresenta una nuova zona funzionale alle necessità pubbliche, area ora tolta dal degrado e trasformata in servizi e decoro. Una rigenerazione urbana quindi con una pavimentazione inbloccanti che rende iltotalmente permeabile e non infierisce sul rischio idrogeologico. L’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolarlo a Giulio Moriconi (1895-1980), primo amministratore di Camaiore dopo la liberazione dal nazifascismo, assecondando la richiesta del PSI locale, di cui Moriconi fu storico esponente.