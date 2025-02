Quotidiano.net - Il Papa e i bambini: "L’infanzia negata è un grido silenzioso"

Nella Sala Clementina allestita per il summit internazionale ‘Amiamoli e proteggiamoli’, Rania di Giordania, la sopravvissuta della Shoah, Liliana Segre, l’ex premier Mario Draghi, il ministero degli Esteri, Antonio Tajani fanno il loro ingresso mentre ilsta salutando un gruppetto di. Sono quasi tutti rifugiati o vittime di conflitti armati. Sul tavolo ci sono i loro disegni, le letterine indirizzate al Pontefice che invocano la pace. A Roman, bimbo ucraino con il corpo ustionato dai missili russi, Bergoglio riserva uno degli abbracci più caldi. "Nulla vale la vita di un bambino", esordisce ildando il via al summit con 40 relatori tra politici, premi Nobel, esponenti del mondo della cultura, dell’economia, della Chiesa, rappresentanti di ebraismo e islam, tutti ‘convocati’ dal Pontificio comitato per la Giornata mondiale dei, guidato da padre Enzo Fortunato, per mettere al centro dell’agenda mondiale il rilancio della condizione deled elaborare una strategia che passi dalla riduzione del debito ai Paesi più poveri come evocato da Paolo Gentiloni, fino alle varie forme di cooperazione allo sviluppo come il piano Matteo evocato invece da Tajani, per sottrarre quanti più minori possibili al destino amaro di guerre, povertà, migrazioni forzate, sfruttamento.