Serieanews.com - Il pagellone di mercato delle 5 sorelle: il voto al Napoli farà discutere

Leggi su Serieanews.com

Gennaio, tempo di calcio. E di pagelle. Le cinquedella Serie A hanno affrontato la sessione invernale con strategie differenti: vediamo promosse e bocciateIldi: ilal(Foto: Ansa/Lapresse) – serieanews.comChe stress, ma anche. che entusiasmo! Alzi la mano chi non vive il calciocon fibrillazione assoluta, chi non aggiorna compulsivamente il cellulare alla ricerca di notizie preziose, soprattutto negli ultimi giorni.Mai come quest’anno, poi, ilinvernale si è rivelato davvero una bomba. Fra cessioni eccellenti e acquisti importanti, raramente si sono visti così tanti movimenti in entrata e in uscita. La palma dell’addio più discusso ce l’ha sicuramente Kvicha Kvaratskhelia, che ha salutato ilper andare al PSG.