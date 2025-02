Lanazione.it - Il navigatore-filosofo al traguardo della regata più dura del mondo

Firenze, 4 febbraio 2025 – Oggi alle 9.34 ilfiorentino Giancarlo Pedote ha tagliato ildel suo secondo Vendée Globe dopo 85 giorni, 20 ore e 32 minuti di, in 22esima posizione in classifica. Si trattapiùdel, la circumnavigazione in solitaria senza scalo né assistenza. "Quattro anni dopo il suo ottavo posto, lo skipperPrysmian ha vissuto un Vendée Globe più turbolento, in particolare a causa di un grave guasto al timone nell'estremo sud, che ha frenato la sua sete di competizione. Al fiorentino non resta che la soddisfazione di aver tagliato ancora una volta questotanto desiderato e di aver imparato molto, sia sulla sua barca che su se stesso". Pedote ha navigato sulla sua vecchia barca, il Prysmian, ristrutturata per questo secondo giro del