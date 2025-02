Terzotemponapoli.com - Il Napoli e il dopo Kvara…Una questione ‘d’anticipo’

, prima di.Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Fino alle ultime ore di mercato ilnon è riuscito a prendere un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il primo nome, quello di Alejandro Garnacho, è stato trattato a lungo ma le richieste da 70 milioni dello United non erano soddisfabili da unche ne voleva spendere 50. Poi a scalare non sono arrivati in diversi, anche se meno esotici rispetto all’argentino del Manchester. Adeyemi era probabilmente il preferito, ma anche lì il muro del Borussia Dortmund non è stato picconato. Poi i vari ed eventuali, fino ad arrivare a Noah Okafor del Milan”.Ildoveva ‘anticipare’. Si può però legittimamente dire come ci sia stato un errore – grave – nel non anticipare la decisione su un possibile sostituto di Kvara, prendendo atto della sua intenzione di andare al Paris Saint Germain.