Lanazione.it - Il Montecarlo strapazza il CQS. Pokerissimo della Montagna

Leggi su Lanazione.it

Anche la ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria è andata in archivio, con alterne fortune. Si parte ad esempio dal girone A di Prima, con un bilancio agrodolce: male stavolta il CQS Pistoia, piombato in zona playout dopo esser stati battuti per 4-1 dalnello scontro diretto. Meglio il Chiazzano, ma il pari interno a reti bianche contro il Capannori lascia comunque il club all’ultimo posto ad otto punti dal penultimo. Passando al girone D, mezzo passo falso per il Quarrata: nonostante l’acuto di Corsini, la banda Diodato non è andata oltre l’1-1 esterno con il Sagginale ed è scesa al quarto posto. Stesso punteggio fatto anche da AM Aglianese ed Atletico Casini Spedalino contro il CSL Prato Social Club e Novoli. In Seconda, girone B con il Pescia che è caduto fra le mura amiche contro il Valfreddana (1-2).