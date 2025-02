Agi.it - Il Molise presenta la 'spiaggia abile' alla BIT

AGI -Borsa Internazionale del Turismo di Milano saràto "", un'iniziativa per trasformare il litorale molisano in un modello di accoglienza senza barriere. L'evento, in programma l'11 febbraio, vedrà la partecipazione di rapnti istituzionali ed esperti del settore. L'iniziativa, promossa dRegionecon il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è realizzata in partenariato con l'associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia, la collaborazione di Village4All (specialista in ospitalità accessibile) e l'Istituto Euricse (fondazione di ricerca dell'Università di Trento). Il progetto “”, che saràto presso lo spazio espostivo dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del, prevede la trasformazione delle spiagge di Montenero di Bisaccia, Termoli, Campomarino e Petacciato, puntando a rimuovere le barriere fisiche e culturali che limitano l'accesso al mare delle persone con disabilità.