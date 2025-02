Ilgiorno.it - Il mistero degli spari contro un condominio di Affori

Milano, 4 febbraio 2025 – La vetrata della tromba delle scale come una sagoma da centrare. La fioca luce tra il quinto e il sesto piano a illuminare il punto da colpire, vicinissimo ai balconiappartamenti. I botti che svegliano qualche residente, anche se ci vorrà un giorno prima che qualcuno li associ a una serie di. Il numero di fori lascia pensare che qualcuno, che magari abita proprio all’interno dei due stabili perfettamente simmetrici che affacciano sul cortile interno, abbia improvvisato un pericolosissimo tiro al bersaglio; visti il punto preso di mira e le possibili traiettorie, pare improbabile che qualcuno abbia agito dall’esterno. La ricostruzione dell’episodio, che ha allarmato non poco un complesso residenziale tra via Ciccotti e via Litta Modignani, a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dalla fermata del metròFN della linea gialla, ci riporta alla mattina di lunedì, quando un condomino nota i danni alla porta-finestra e li segnala al portinaio: sulle prime, si pensa a qualcosa di accidentale, anche se il tipo di buco non lascia troppo spazio a interpretazioni alternative.