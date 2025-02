Il mio Andrea… Marina La Rosa choc sul figlio 15enne | il terribile racconto

Leggi su Caffeinamagazine.it

In queste ore l’ex cocorrente della prima edizione del Grande Fratello e dell’ultima de La TalpaLaha condiviso sui social un duro sfogo dopo l’aggressione subita dalsedicenne sabato sera a Trastevere.Laraccontato che il ragazzo, mentre passeggiava con un amico intorno alle 23, è stato improvvisamente colpito al volto da un pugno, senza nemmeno capire da chi provenisse.Attraverso una serie di video pubblicati nelle sue storie Instagram,Laha espresso tutta la sua indignazione non solo verso gli autori di quello che definisce “un assurdo gioco di colpire la gente e poi nascondersi tra le persone”, ma anche nei confronti della gestione della sicurezza da parte delle forze dell’ordine.Leggi anche: “Io e te dobbiamo parlare”. Grande Fratello, Iago avvicina Jessica e lei senza paroleLa: “Miopicchiato a Trastevere”L’episodio sembra infatti ricollegarsi al cosiddetto “knockout game“, una pratica violenta che consiste nel colpire all’improvviso una persona in un luogo pubblico per poi disperdersi tra la folla e, spesso, diffondere il video dell’aggressione sui social.