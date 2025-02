Panorama.it - Il Milan dello scudetto 2022 non c'è più

Delfesteggiato sul prato di Reggio Emilia il 22 maggionon rimane quasi più nulla. E non solo perché in meno di mille giorni (987 per la precisione) sono cambiati proprietà - da Elliott a RedBird - amministratore delegato (da Gazidis a Furlani), non ci sono più Maldini e Massara sostituiti da Moncada e Ibrahimovic che prima stava in campo ora è dietro la scrivania. E nemmeno per l'alternanza di allenatori: da Pioli a Conceicao passando per Fonseca.Ilnon c'è più, smantellato sessione dopo sessione dalle scelte di calciomercato delle dirigenze che si sono alternate a Casa. L'ultimo colpo l'ha dato il doppio addio a gennaio di Bennacer e Calabria, due dei protagonisti della cavalcata culminata nel sorpasso beffa all'Inter che era rimasta in testa a lungo nel corso della stagione e che era poi caduta ad aprile nel recupero contro il Bologna atteso da mesi e risultato fatale.