Lanazione.it - Il miglior risultato che può raggiungere il Prato?. La chiarezza sul futuro della società

Più forte delle esternazioni e delle rivoluzioni, ilallunga la serie positiva con un vero e proprio colpaccio, quello fatto sul campo del Tuttocuoio di Firicano, che in classifica è ora davanti ai biancazzurri di un solo punto. La squadra di Mariotti ha dunque digerito bene sia gli attacchi del proprio allenatore del post Sasso Marconi che i tanti ribaltoni nell’undici di partenza, dovuti ad un mercato sempre in evoluzione. Se si va a guardare bene, però, ildomenica ha fatto il suo, come di dice in gergo, perché il Tuttocuoio è una formazione in profonda crisi che nelle ultime cinque partite ha raccolto solo tre punti. Però ilc’è, la prova sul campo anche e di conseguenza anche i tre punti che fanno guardare col sorriso all’immediato. Certo è che la parte che contaclassifica rimane distante anni luce da unche a sentire Mariotti nel dopo gara sta pensando solo alla zona play out.