Lanazione.it - Il mercato della casa e il 2025, Pontedera conferma la crescita: “Il prezzo più alto in due anni”

Leggi su Lanazione.it

, 4 febbraio– Cosa succede al mattone con il nuovo anno? Ilappena iniziato – secondo gli analisti – parte sotto buoni auspici per quanto riguarda i valori delle case, alla luce di un 2024 che per certi versi ha segnato una svolta, con l’inversione di tendenza dei tassi di interesse, il calospinta inflattiva e il ritorno di interesse. Mentre i canoni di locazione segnano tenute ed aumenti, sostenuti da una forte domanda che continuerà a confrontarsi con una ridotta offerta. Le prospettive per l’anno appena iniziato vengono considerate in generale incoraggianti per ilimmobiliare. I primi numeri dell’annono la forza del mattone (dati Immobiliare.it). A gennaio per gli immobili residenziali in vendita asono stati richiesti in media 1.705 euro al metro quadro, con un aumento del 4,73% rispetto a gennaio 2024 (1.