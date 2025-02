Cinemaserietv.it - Il matrimonio del mio migliore amico: nel finale alternativo, il destino di Julianne sarebbe stato completamente diverso

Il regista P.J. Hogan ha rivelato che ilde Ildel mioera benda quello che il pubblico ha visto in sala. Inizialmente, il film sidovuto conclude con(Julia Roberts) che, dopo aver fallito nel sabotare ildel suoMichael (Dermot Mulroney) con Kimmy (Cameron Diaz), incontra un nuovo uomo, interpretato da John Corbett. Tuttavia, le reazioni dei primi spettatori furono pessime: il pubblico non riusciva a empatizzare con il personaggio e, secondo Hogan, «voleva vederla punita».Secondo quanto riportato da EW la produzione, però, non voleva che una star come Julia Roberts rimanesse senza una conclusione soddisfacente, così venne trovata un’alternativa: dare più spazio al personaggio di Rupert Everett, George, ildi