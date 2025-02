Amica.it - Il make-up sta perdendo il suo fascino?

Il-up è sempre stato molto più di un semplice prodotto di bellezza. È un mezzo di espressione, un rituale creativo, un’industria in espansione. Eppure, negli ultimi tempi, qualcosa è cambiato. Le vendite sono diminuite, i prodotti sembrerebbero aver perso appeal e la richiesta non è più quella di una volta. Il-up è in declino? Sarà questione di periodo? Forse no. Non si tratta di una semplice flessione momentanea, ma di uno scenario più ampio che suggerisce una trasformazione profonda nel modo in cui il-up viene percepito. Un settore che è sempre stato inarrestabile, capace di prosperare anche nei periodi di crisi economica, si trova ora a dover fare i conti con un calo inaspettato.