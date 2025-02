Quotidiano.net - Il lusso strizza l'occhio ai Vic (very importanti clients): chi sono, dati e cifre

Roma, 4 febbraio 2025 – Il mondo delha subito dei drastici cambiamenti nel corso degli ultimi anni,ndo sempre di più l’ai cosiddetti Vic, ovvero iimportant. Si tratta di una fetta di acquirenti delmolto ristretta nei numeri, ma che per capacità economica di spesa può da sola rendere efficaci le strategie di vendita dei brand. Secondo l’indagine annuale di Altagamma e Boston Consulting Group (Bcg) True-Luxury Global Consumer Insigh, infatti, la fascia alta di consumatori, i Vic per l’appunto, rappresentano in media il 30% dei ricavi delle aziende di, tanto che spesso agiscono come loro brand ambassador. Il mondo dele chii clienti più profittevoli L’analisi offerta da Bcg permette di conoscere l’impatto che le diverse tipologie di consumatori hanno sui ricavi dei brand di