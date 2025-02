Ilfattoquotidiano.it - Il leader siriano Sharaa da Erdogan, accordi sull’esercito. “Via Israele e Usa dalla Siria”, e annuncia nuovo governo tra un mese

Il presidente ad interim dellaAhmed al-della formazione militare islamista Hayat Tahrir al-Sham noto in precedenza col nome di battaglia al-Jolani, vola ad Ankara per incontrare il presidente turco Recep Tayyp.L’incontro, nell’imponente palazzo presidenziale di Ankara, rimarca il forte legame tra la nuovashipna e la Turchia. “I colloqui si concentreranno anche sul sostegno che può essere fornito aldi transizione e al popoloattraverso piattaforme multilaterali”, ha dichiarato il portavoce di, Altun. Secondo i mediani, Damasco e Ankara vorrebbero stringere un patto per l‘addestramento dell’esercito regolare, in cui la al-sta cercando di far confluire le centinaia di gruppi armati locali, dai diversi orientamenti politici e affiliazioni religiose, che hanno partecipato alla lotta contro il regime di Bashar al-Assad.