Panorama.it - Il grande freddo di gennaio colpisce l’auto. Appello dell’Acea a Bruxelles: “Stop alle multe”

Leggi su Panorama.it

Il mercato italiano delcomincia il 2025 come aveva finito l’anno precedente. Ascende del 5,9%, passando da 142.501 a 133.692 unità. Unica eccezione, molto piccola, il rimbalzo delelettrica; ne sono state immatricolate 6,721 con un miglioramento del 132% che porta la quota di mercato dal 2 al 5% Stellantis fa peggio del mercato: le vendite si sono fermate a 41.532 auto in calo del 15,9%. Per effetto della statistica però la quota di mercato è arrivata al 31%. Unica consolazione la Pandina, che aè risultatapiù venduta con oltre 13.300 immatricolazioni pari a una quota sul mercato totale del 10%. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, Pandina accompagna l’ingresso diPanda sul mercato. Il marchio ha infatti appena aperto gli ordini del suo nuovo “family mover”.