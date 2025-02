Ilfattoquotidiano.it - Il giornalista Stefano Liberti: “Il Mar Mediterraneo è una pentola a pressione, è indispensabile regolamentare la pesca”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Aumento della temperatura (tanto che ormai ci si immerge d’estate in acque calde), rischio di anossia, plastica: sono tutti aspetti che causano l’innalzamento del livello del Marcosì come i pericolosi “medicane”. Insomma, da elemento che mitigava il clima, consentendo a chi viveva nell’area un clima felice che ha consentito la nascita di tante civiltà, il Maroggi è diventato “una sorta di”. Un mutamento raccontato in un libro inchiesta – Tropico. Viaggio in un mare che cambia (Laterza) – del, scrittore e videomaker. Che spiega: “Quest’area, per gli stessi motivi che l’hanno resa fortunata nei secoli scorsi, oggi è particolarmente vulnerabile ai mutamenti del clima, perché essendo un bacino semichiuso si riscalda di più rispetto agli oceani”.