Panorama.it - Il giornale delle toghe rosse assolve il governo su Almasri

l «soccorso rosso» che non ti aspetti. Nell’intricata vicenda della liberazione del generale libico Osama, che ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati per favoreggiamento e peculato del premier Giorgia Meloni, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, ilviene scagionato da Nello Nappi, ex giudiceSezioni unite della Cassazione ed ex consigliere della corrente dei Verdi (oggi Area) al Csm, sulla rivistaprogressiste di Md, Questione giustizia. Piccolo riassuntopuntate precedenti: lo scorso 21 gennaio la Corte d’appello di Roma, composta da tre magistrati moderati (il presidente Flavio Monteleone e i consiglieri Francesco Neri e il davighiano Aldo Morgigni), ha ordinato l’«immediata scarcerazione» del militare africano, dopo che la polizia aveva eseguito l’arresto su segnalazione (la cosiddetta «red notice») dell’Interpol.