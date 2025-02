Amica.it - Il Forest Bathing di Kate Middleton: la nuova foto in mezzo agli alberi

Leggi su Amica.it

“Non dimenticate di coltivare tutto ciò che c’è oltre la malattia”: queste sono le parole pronunciate, anzi scritte, daa corollario dellapubblicata sull’account ufficiale dei principi di Galles. Su Instagram, la principessa appare con unaimmagine suggestiva, per il World Cancer Day.Immortalata in, mentre si sta godendo un salutare e rigenerante. Scopriamo di cosa si tratta. Del resto,è sempre stata una ragazza di campagna. Ee la natura hanno sempre rappresentato una parte importante della sua vita.Ladi: il suo speciale, dopo la diagnosi di cancro e la chemio terapia, sembra essere tornata in grande forma.