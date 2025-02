Lanazione.it - Il filosofo Massimo Cacciari alla Casa di Piero

Arezzo, 4 febbraio 2025 – La stagione culturale della Fondazionedella Francesca si apre per il 2025 con la “Lectio” di, che presenterà il suo ultimo saggio “La Passione secondo Maria” edito da Il Mulino nel 2024. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Sansepolcro e con il contributo della Regione Toscana, è prevista per il 15 febbraio 2025, alle ore 17, nelladidella Francesca. Ilha effettuato una straordinaria lettura della Madonna del Parto, una delle icone più suggestive della pittura del Quattrocento italiano, svelandone la potenza e il significato. L’immagine di Maria che appare al centro del tabernacolo aperto dai due angeli è figura reale e allo stesso tempo immutabile, creatura naturale e divina nella quale si conciliano armoniosamente le due dimensioni.