Il figlio di Michael Jordan arrestato in Florida | guidava ubriaco in macchina aveva cocaina

Leggi su Open.online

Marcusdella leggenda della Nba, è statoa Orlando, in. Secondo quanto riportato da diverse testate statunitensi, tra cui People e TMZ, il 34enne è accusato di possesso di, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale al momento dell’arresto.Le autorità della contea di Orange hanno diffuso la foto segnaletica dell’ex giocatore di basket universitario, oggi noto per la sua partecipazione a reality show. Il giudice ha stabilito per lui una cauzione di 4.000 dollari. Marcus è il secondo dei tre figli nati dal matrimonio trae la sua prima moglie, Juanita Vanoy.L'articolo Ildiin, inproviene da Open.