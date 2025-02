Panorama.it - Il Festival di Sanremo 2025 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

Leggi su Panorama.it

Manca sempre meno all’inizio del 75°di. “Lo spettacolo più elettrizzante della televisione italiana”, come lo ha definito il conduttore Carlo Conti, sta per prendere il via. Ma anche quest’anno la protagonista sarà RTL 102.5, la primad’Italia, che insieme asarà nellaligure per raccontare la kermesse. Il programma è ricco di sorprese. L’operazione di RTL 102.5 prende il nome di #e prevede un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora: interviste, collegamenti ine curiosità vi accompagneranno per tutta la durata del. Le trasmissioni inligure inizieranno lunedì 10 febbraio; il quartier generale del gruppo RTL sarà in corso Imperatrice, vicino al Casinò di, dove sarà posizionato iltruck del gruppo.