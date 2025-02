Amica.it - Il fascino del rock’n’roll: Damiano David è il nuovo volto di Bulgari

Quello traè un amore tutto rock. Strizzando l’occhio alla Generazione Z, la Maison di gioielleria ha infatti scelto il cantante comeGlobal PR Ambassador. L’artista che ha conquistato i palchi più prestigiosi al mondo insieme ai Måneskin si unisce a una fitta di schiera di star: le attrici Zendaya e Anne Hathaway sono già volti della Maison, mentre Miriam Leone è ambassador per l’Italia. Perchéha sceltoDel resto,hanno più di qualcosa in comune: Roma, innanzitutto, cuore pulsante dell’heritage del brand e città natale dell’artista. L’arte, ovviamente, e l’amore per la bellezza.infatti ha conquistato la fama internazionale con una voce inconfondibile, una presenza scenica incendiaria – nonostante abbia esordito poco più che adolescente – e uno stile eclettico e audace, che spazia dall’estetica anni Settanta al rock, infrangendo le barriere di genere e spingendosi sempre in nuove direzioni.