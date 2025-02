Lanazione.it - Il dopo-Troise è una scelta al buio. L’Arezzo tra Pazienza e Donati

Ogni momento può essere quello giusto per l’ufficialità del nuovo allenatore del. La panchina lasciata libera da Emanuele, sollevato dall’incaricolo 0-0 di Gubbio, deve essere occupata quanto prima per preparare una delle trasferte più difficili del campionato, quella di lunedì sera contro la Ternana seconda in classifica. I nomi più caldi sono quelli di due ex centrocampisti, quasi coetanei e con trascorsi simili da allenatori. Sono Massimoe Michelei primi nella lista del direttore Cutolo., 44 anni da compiere a marzo, vanta una buona carriera da calciatore in Italia e all’estero con le maglie, tra le altre, di Atalanta, Milan, Celtic, Bari e Palermo. Al St. Mirren in Scozia l’ultima esperienza da calciatore prima di intraprendere la carriera in panchina sempre in Scozia.