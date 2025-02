Panorama.it - Il dolce far niente. Perché l’ozio non è sempre un problema

Leggi su Panorama.it

Scansafatiche, sfaticato, pigro, svogliato, fannullone, vagabondo. Questi sono solo alcuni dei termini che la lingua italiana offre per definire una persona che non svolge o non ha voglia di svolgere una determinata attività. Il tema del non far nulla è antico e risale addirittura al primo secolo dopo Cristo, quando Plinio il Giovane scrisse: “È un pezzo che non ho letto, né scritto un verso. È un pezzo che non so cosa sia né ozio, né quiete, né infine quel neghittoso sì, ma pur beato non fare e non essere nulla”. Solitamente, o comunque il non dedicarsi ad una specifica attività, per chi svolge una vita frenetica, piena d’impegni lavorativi e di famiglia, è considerato come una perdita di tempo; come qualcosa di sbagliato, che rende inutile il tempo trascorso senza concludere nulla.