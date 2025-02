Piperspettacoloitaliano.it - Il Conte di Montecristo spiegazione finale fiction Rai, come finisce: le differenze con il libro di Alexandre Dumas

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Ildideludente ? Letra laRai e ildiIldi, una delle opere letterarie più importanti al mondo, è arrivato anche su Rai 1 con un nuovo riadattamento coprodotto in Italia e in Francia. Un progetto ambizioso per la televisione, ma che alla fine ha dato i suoi frutti conquistando nettamente gli ascolti tv con una media superiore al 30% di share, segnando ad ogni puntata più di 5 milioni e mezzo di telespettatori. MaIldi? Ecco il riassunto, ladellaRai e lecon ildi.Ildiriassunto ultima puntataNelle ultime puntate deldi, Edmond Dantès, sempre nella sua veste di, avanza verso il compimento della sua vendetta contro chi lo ha portato ingiustamente in carcere, sottraendogli prima di tutto la libertà e la passione per la sua amata Mercedes, che oggi si avvale del titolo dissa, sposata con Fernand Mondego, il cugino di Edmond.